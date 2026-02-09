Nella giornata di domani, martedì 10 febbraio, alle ore 11:00, si svolgerà a Cagliari, nella Piazza omonima, una cerimonia organizzata dal Questore locale per commemorare Giovanni Palatucci, noto come “Questore Reggente” di Fiume, scomparso nel 1944 nel campo di concentramento di Dachau. Palatucci, insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile e riconosciuto come "Giusto tra le Nazioni", è ricordato per aver salvato migliaia di ebrei stranieri e italiani durante il periodo del genocidio.



Durante l'evento, verrà approfondita la vita e le azioni di Palatucci.



Saranno presenti alla cerimonia il Prefetto di Cagliari, il Sindaco della città Metropolitana, rappresentanti della Magistratura locale, delle Forze dell’Ordine, insieme a esponenti delle Associazioni culturali ebraiche e agli studenti della classe 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado “Vittorio Alfieri”.