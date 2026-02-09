Incidente stradale nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, sulla SS 195 bis a Sarroch, dove per cause ancora da accertare, un'auto è uscita fuori strada e si è capovolta.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari che hanno stabilizzato il veicolo coinvolto e liberato una persona intrappolata all'interno dell'auto, consegnandola poi al personale medico per le cure necessarie.



Oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, sul luogo dell'incidente erano presenti anche le forze dell'ordine per le loro competenze specifiche.