Durante la notte tra sabato e domenica scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno avviato una maxi operazione di controllo del territorio che si è concentrato sulle aree centrali e le principali vie del capoluogo.

L'intervento, condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cagliari con il supporto delle Stazioni di Stampace, San Bartolomeo e Pirri, ha portato all'identificazione di cinquantasei persone e alla verifica di numerosi veicoli, e alla denuncia di quattro persone per reati contro il patrimonio.



Durante le attività, particolare attenzione è stata dedicata a un supermercato situato in viale La Playa, dove il personale di sicurezza ha segnalato una donna di 53 anni di Cagliari e un uomo di 33 anni di Assemini, entrambi disoccupati e noti alle Forze dell'Ordine. Successivamente, una perquisizione dei Carabinieri ha portato al recupero di vari generi alimentari del valore complessivo di circa 300 euro, che i due avevano appena rubato dagli scaffali del negozio. Tutta la merce è stata restituita ai responsabili del supermercato.



Contemporaneamente, un'altra pattuglia dell'Arma ha controllato una Toyota Aygo con a bordo una coppia convivente: un uomo di 50 anni di Serramanna e una donna di 49 anni di Decimomannu, entrambi disoccupati e già conosciuti dalle Forze dell'Ordine. Verifiche immediate sulla targa e sul telaio del veicolo hanno rivelato che era stato rubato il 31 gennaio da un residente di Cagliari. L'auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre la coppia è stata denunciata all'Autorità Giudiziaria per ricettazione.



