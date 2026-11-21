Un controllo di routine nel quartiere San Michele ha portato gli agenti della Squadra Mobile di Cagliari a scoprire un deposito di sostanze stupefacenti, organizzato per la conservazione e il confezionamento della droga destinata allo spaccio. Il bilancio dell'operazione, secondo quanto riferito, è di oltre 700 grammi di cocaina e più di 200 grammi di hashish sequestrati, oltre a denaro contante e attrezzature utilizzate per preparare le dosi. In manette è finito un cagliaritano di 56 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'attività dei Falchi è partita durante i servizi di controllo del territorio nella zona di San Michele, dove i poliziotti hanno fermato l'uomo per un accertamento. Il suo evidente nervosismo ha insospettito gli operatori, che hanno deciso di approfondire la verifica. Messo alle strette, il 56enne avrebbe ammesso di nascondere una dose di cocaina negli indumenti intimi, consegnando spontaneamente un involucro contenente la sostanza.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire una situazione ben più articolata. La prima perquisizione, effettuata nell'abitazione dell'uomo, non ha portato al ritrovamento di elementi significativi. Una svolta è arrivata invece dal controllo del furgone in suo utilizzo, all'interno del quale gli agenti hanno trovato le chiavi e un telecomando riconducibili a una cantina in via Buggerru, oltre a documentazione relativa all'impiego del locale e 870 euro in contanti.

I sospetti degli investigatori si sono quindi concentrati sul magazzino. Accompagnato sul posto, il 56enne avrebbe ammesso che al suo interno era custodito un quantitativo consistente di stupefacenti. Una circostanza confermata dall'apertura del locale, trasformato in un deposito per lo stoccaggio e la preparazione delle sostanze.

Tra cassette di sicurezza, scatoloni e ripiani erano conservate numerose confezioni sottovuoto di cocaina, già suddivise in quantitativi omogenei e contrassegnate con diverse diciture. Il peso complessivo della sostanza ha superato i 700 grammi, con alcune confezioni che contenevano oltre cento grammi ciascuna.

Nella stessa cantina sono stati recuperati anche più di 200 grammi di hashish, suddivisi in panetti e frammenti, alcuni dei quali accompagnati da etichette che indicavano specifiche qualità del prodotto.

A completare il quadro, la presenza di un'attrezzatura utilizzata per organizzare il confezionamento e la distribuzione della droga: un bilancino elettronico di precisione ancora sporco di polvere bianca, una macchina per il sottovuoto, numerose buste, ritagli di plastica impiegati per preparare le dosi, coltelli e altro materiale funzionale all'attività illecita.

Il quantitativo sequestrato e le modalità di conservazione e suddivisione dello stupefacente hanno portato gli investigatori a ipotizzare un'attività di spaccio organizzata, destinata ad alimentare il mercato locale. Secondo le stime, la vendita della droga avrebbe potuto garantire guadagni per decine di migliaia di euro.

Al termine dell'intervento, gli agenti hanno sequestrato l'intero quantitativo di cocaina e hashish, gli 870 euro in contanti e tutto il materiale utilizzato per il confezionamento. Per il 56enne sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.