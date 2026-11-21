Una celebrazione dedicata alla fedeltà, al servizio e al sacrificio, valori che da sempre accompagnano l'attività dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina, sabato 21 novembre, Cagliari ha reso omaggio alla Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, con una messa nella chiesa di San Saturnino, in piazza San Cosimo.

Alla funzione hanno partecipato le autorità civili e militari, insieme ai rappresentanti dei diversi reparti dell'Arma presenti nel territorio cagliaritano: dal comparto territoriale a quello mobile, speciale e forestale, fino alla Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias.

La celebrazione religiosa è stata officiata dall'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Andrea Salvatore Baturi, e dal cappellano militare don Gian Mario Piga. Nel corso della funzione è stato sottolineato il ruolo dell'Arma quale una delle istituzioni di riferimento per il Paese, custode di principi come l'amore per la Patria, la giustizia e il servizio alla cittadinanza.

La ricorrenza è stata anche l'occasione per ricordare l'85° anniversario della battaglia di Culqualber, combattuta nel 1941, episodio tra i più significativi della storia militare dei Carabinieri. Per il valore dimostrato dai militari durante lo scontro, la Bandiera dell'Arma fu decorata con la Medaglia d'Oro al Valor Militare.

A ricordare il sacrificio dei Carabinieri fu il comandante della Legione Carabinieri Sardegna, generale di brigata Francesco Rizzo, che nel suo intervento ha richiamato il significato della fedeltà, considerata un elemento irrinunciabile del patrimonio valoriale dell'Arma e un riferimento costante nell'azione quotidiana dei militari, fino al sacrificio estremo.

Il comandante ha quindi rivolto un pensiero ai Caduti e alle loro famiglie, sottolineando il valore della memoria e del riconoscimento nei confronti di chi ha perso la vita nell'adempimento del proprio dovere.

La cerimonia si è conclusa con un momento dedicato al merito e al percorso formativo dei giovani. A nome dell'ONAOMAC, l'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, il generale Rizzo ha consegnato una targa per il premio di "Buon profitto" a Federica Tempesta, neo laureata in Psicologia dello sviluppo e dei processi socio-lavorativi.

Un appuntamento che ha unito il ricordo della storia dell'Arma al riconoscimento dei valori che ne contraddistinguono l'identità, mantenendo vivo il legame tra istituzioni, territorio e comunità.