L’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro si è ucciso con un colpo di pistola. Il suo corpo è stato rinvenuto nella villa di sua proprietà nelle campagne di Montiano (Grosseto). De Gennaro aveva 78 anni.

Da ieri sera non dava più notizie di sé. L'allarme è scattato attorno alle 9 di oggi, 21 novembre, quando il persola che lavorava presso la casa dell'ex funzionario ha scoperto il cadavere.

Lo storico dirigente era stato coinvolto nelle indagini relative al depistaggio in merito alla strage di via D’Amelio, che costò la vita al magistrato palermitano Paolo Borsellino e alla sua scorta. In quell'occasione scomparve l’agenda rossa del giudice Borsellino. Gli arresti domiciliari chiesti dai pm di Caltanissetta per De Gennaro non erano stati concessi dal gip.

La Procura aveva presentato ricorso contro la decisione al Tribunale del Riesame, il verdetto era atteso per il 1° dicembre.

DEPISTAGGI SU VIA D'AMELIO

Il capo della Squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, negli anni '90, guidò il gruppo investigativo incaricato di ricostruire le dinamiche dell'attentato a Borsellino. La squadra raccolse le dichiarazioni del pregiudicato Vincenzo Scarantino, che si autoaccusò di aver partecipato alla preparazione della strage e indicò alcuni presunti responsabili.

Le dichiarazioni si rivelarono false. Eppure, sulla loro base furono accusate e condannate ingiustamente diverse persone, alcune delle quali trascorsero anni in carcere, prima che i processi di revisione ne riconoscessero l'innocenza. Le successive ricostruzioni giudiziarie hanno attribuito a La Barbera un ruolo fondamentale nella costruzione e nella gestione di quelle false collaborazioni con la giustizia.

PERCHÉ DE GENNARO ERA INDAGATO?

Ai tempi della strage di Via d'Amelio, De Gennaro ricopriva il ruolo di vicedirettore della Direzione investigativa antimafia. A distanza di oltre 30 anni era accusato insieme ai suoi ex collaboratori di depistaggio. Secondo gli investigatori, avrebbe convinto il pentito di mafia Totuccio Contorno a non rendere dichiarazioni alla Procura di Caltanissetta. De Gennaro, per l'accusa, potrebbe aver avuto un ruolo anche nell'occultamento di documentazione cartacea e informatica all’indomani di una serie di perquisizioni effettuate a carico dei familiari di La Barbera nel 2023 con lo scopo di ritrovare l'agenda rossa di Borsellino .

Secondo la ricostruzione investigativa della Procura di Caltanissetta, il depistaggio di via D'Amelio potrebbe non essere stato un'iniziativa autonoma di La Barbera. Gli inquirenti stanno lavorando in questi mesi per verificare l'esistenza di una rete di funzionari e dirigenti della Polizia, collocati a livelli superiori, che avrebbero potuto fornire indirizzi e coperture all'attività investigativa condotta a Palermo. In questa ricostruzione, l'ipotesi è che il depistaggio attraverso le dichiarazioni di Scarantino e la vicenda dell'agenda rossa si inserissero in un disegno più ampio, riconducibile a interessi istituzionali non ancora chiariti.

Così, il 16 novembre 2026 la Procura di Caltanissetta ha chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ipotizzando anche per lui il reato di depistaggio.