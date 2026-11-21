Incendio nella serata di ieri, intorno alle 20, nei pressi del nuraghe Loelle, nel territorio di Buddusò. A prendere fuoco è stato un camion bar parcheggiato nella zona. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri, che ha lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Le fiamme hanno provocato ingenti danni al mezzo, ma l'intervento dei soccorritori ha evitato che l'incendio si estendesse alla vegetazione circostante. Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell'accaduto, attualmente in fase di accertamento. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti anche i Carabinieri.