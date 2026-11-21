Ascolto, consulenze psicologiche e informazione per contrastare la violenza di genere e facilitare l'accesso ai servizi di supporto. Anche le Aziende ospedaliero-universitarie di Sassari e Cagliari partecipano alla sesta edizione dell'(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS, in programma dal 23 al 29 novembre in occasione della Giornata internazionale del 25 novembre.

A Sassari, dal 23 al 27 novembre, l'ambulatorio psicologico della Sorveglianza sanitaria offrirà colloqui gratuiti al personale sanitario e amministrativo. Il 25 novembre saranno inoltre disponibili visite al servizio di Vittimologia della Clinica psichiatrica. «La violenza contro le donne è un problema di salute pubblica che richiede ascolto, competenze e collaborazione tra professionisti e servizi», dichiara la direttrice sanitaria Lucia Anna Mameli, ricordando anche l'attivazione del Codice rosa aziendale. Per prenotare le consulenze psicologiche è possibile chiamare il 331 6537304 o scrivere a teresa.pinna@aouss.it. Per la Vittimologia: 079 2644640 e clinica.psichiatrica@aouss.it.

A Cagliari torna invece "La Psichiatria risponde": lunedì 23 e mercoledì 25 novembre, dalle 10 alle 14, gli specialisti del San Giovanni di Dio saranno disponibili per consulti telefonici gratuiti al 351 400 9344.

Il programma cagliaritano comprende anche l'incontro "Oltre i muri del silenzio: prevenzione, ascolto e rete contro la violenza sulle donne", rivolto alla cittadinanza e in particolare ai giovani, in programma venerdì 27 novembre nell'aula Congressi del blocco I della Cittadella Universitaria di Monserrato.