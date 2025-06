Un barista con diversi precedenti è stato arrestato, ieri sera, dai carabinieri a Sanluri per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Il controllo è scattato nel centro abitato, dove l’uomo è stato fermato per una verifica. Il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha indotto i militari a procedere con una perquisizione personale, nel corso della quale è stata trovata una somma di denaro in contanti, della quale non è stato in grado di fornire una giustificazione plausibile.

La perquisizione è stata successivamente estesa alla sua abitazione, dove i carabinieri hanno scoperto oltre 50 grammi di hashish, bilancini di precisione e ulteriore denaro contante, ritenuto compatibile con un’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, portato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima previsto per oggi.