Tragico incidente stradale la scorsa notte intorno alle 00:30 sulla statale 196 nei pressi di Villasor dove un'auto, per motivi ancora da chiarire, è uscita di strada al 14/o chilometro, causando la morte del conducente, un 34enne residente a Guspini.

Secondo una prima ricostruzione, mentre guidava la sua Ford Focus nel territorio di Villasor, l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo e si è schiantato fuori strada, senza coinvolgere altri mezzi.

Nonostante i soccorsi immediati del personale medico del 118, l'impatto è stato fatale e il giovane ha perso la vita. Si è appreso che stava tornando a casa dopo il lavoro quando si è verificato l'incidente.

Le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri di Serrenti e Villasor, insieme ai militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, sono intervenuti sul luogo per investigare sull'accaduto e gestire il traffico per garantire la sicurezza stradale.