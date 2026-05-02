Un inseguimento a tutta velocità sulle strade del Cagliaritano si è concluso con l’arresto di un giovane automobilista.

L'accaduto durante la serata di giovedì 30 aprile, quando i Carabinieri di Siliqua hanno intimato l’alt a una Lancia Y a noleggio per un controllo di routine, e il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato bruscamente dandosi alla fuga.

Ne è nato un inseguimento protrattosi per circa 29 chilometri, durante il quale il veicolo ha viaggiato a velocità sostenuta, mettendo in pericolo la sicurezza stradale. Determinante il coordinamento della Centrale Operativa, che ha gestito l’intervento con il supporto dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Vallermosa, consentendo di intercettare il mezzo e bloccarlo senza conseguenze.

Alla guida è stato identificato un ventenne disoccupato residente ad Assemini. Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida, circostanza che potrebbe aver motivato la fuga. Nonostante le fasi concitate, non si registrano feriti né danni.

Il ragazzo, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e fuga in condizioni di pericolo, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.