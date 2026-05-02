Incidente stradale in provincia di Sassari nella tarda serata di ieri, venerdì 1° maggio, lungo la SS 131, all’altezza del bivio per la ex 131 dove, intorno alle ore 22:30, per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada ribaltandosi e terminando la propria corsa sopra un muro di contenimento.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Sassari, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e alla sua stabilizzazione, e a estrarre l’unico occupante del veicolo in condizioni di sicurezza.

Presenti anche i sanitari del 118, che hanno preso in carico il ferito, e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.