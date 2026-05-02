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Nel pomeriggio di giovedì 30 aprile, i Carabinieri di Domusnovas, in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno effettuato un’ispezione presso un’attività commerciale operante nella vendita al dettaglio di combustibili per uso domestico, nell'ambito dei controlli sul lavoro sommerso nel territorio del Sulcis.
Nel corso degli accertamenti è emersa la presenza di un lavoratore impiegato senza regolare contratto, in violazione della normativa vigente. La responsabilità è stata attribuita al titolare dell’esercizio.
Per l’irregolarità riscontrata, riconducibile al fenomeno del lavoro sommerso, è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 3.500 euro.
L’operazione rientra nelle attività di controllo costantemente condotte dall’Arma per contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori, oltre a garantire condizioni di concorrenza leale tra le imprese del territorio.