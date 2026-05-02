Un inseguimento della Polizia di Stato nel cuore del centro storico di Sassari si è concluso con un arresto per droga nella giornata dello scorso 26 aprile, nell’ambito dei controlli straordinari disposti dalla Questura di Sassari.

Gli agenti della Sezione Volanti hanno infatti notato un giovane in Piazza Tola che, alla richiesta di esibire i documenti, si è dato alla fuga a piedi tra i vicoli del centro. Ne è nato un inseguimento serrato, durante il quale un poliziotto ha seguito il fuggitivo senza mai perderlo di vista.

La corsa si è snodata lungo diverse strade del centro storico, tra via Pettenadu, via Rosello, via Ramai, via Organari e corso Vittorio Emanuele, fino a concludersi in vicolo San Carlo, dove il giovane è stato raggiunto e bloccato.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di due ovuli contenenti complessivamente circa 25 grammi di eroina, nascosti nei pantaloni. La sostanza è stata sequestrata.

Il giovane è stato quindi condotto negli uffici della Questura e arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria nella mattinata successiva.