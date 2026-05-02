Lo avrebbe prima stordito con dei farmaci per poi evirarlo con un taglio netto. L'accaduto, come riporta Open Online, ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna di 35 anni è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di lesioni gravissime e premeditate ai danni del marito, 41enne, ora ricoverato in condizioni critiche.

Secondo una prima ricostruzione, come riporta il quotidiano online, l’uomo, una volta ripresosi parzialmente, sarebbe riuscito a trascinarsi fuori casa per chiedere aiuto, attirando l’attenzione di vicini e passanti.

Alla base del gesto ci sarebbe la scoperta di un tradimento dopo la quale la donna, originaria del Bangladesh come il marito, avrebbe deciso di vendicarsi pianificando l’aggressione.

In un primo momento, come riporta Open, la scena apparsa ai soccorritori e ai militari intervenuti avrebbe fatto pensare a un’aggressione da parte di più persone, forse un regolamento di conti. Solo con i primi rilievi e le testimonianze raccolte è emerso che non vi erano intrusi nell’abitazione.

La donna è stata arrestata poco dopo e trasferita nel carcere di Fuorni, a Salerno.