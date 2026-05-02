A seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 per la presenza di alcune persone in evidente stato di alterazione durante la serata di giovedì 30 aprile a in piazza del Carmine a Cagliari, le pattuglie della Stazione di Cagliari Villanova, con il supporto della Sezione Radiomobile, hanno raggiunto rapidamente il posto per un controllo.

Dopo aver accertato che non si erano verificate aggressioni, i Carabinieri hanno quindi proceduto all’identificazione di dieci persone presenti.

Per tre di loro, una donna di 36 anni residente in Gallura, un uomo di 61 anni senza fissa dimora e un quarantenne di Sestu, è stato disposto l’allontanamento immediato per la violazione delle prescrizioni. Più grave la posizione di una 44enne di Decimomannu, anch’essa allontanata e denunciata in stato di libertà per l’inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cagliari.

Dagli accertamenti sono emerse irregolarità per quattro persone, tutte già note alle forze dell’ordine.

L’attività rientra nei controlli disposti nella zona a tutela rafforzata istituita con ordinanza prefettizia per garantire sicurezza e decoro urbano.