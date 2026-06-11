Previsto per la serata di oggi, giovedì 11 giugno, un presidio di solidarietà in via del Collegio a Cagliari, davanti alla moschea Al-Hoda, organizzato da Potere al Popolo e 'Sardegna e la Casa del Popolo Rosa Luxemburg' per esprimere "vicinanza alla comunità musulmana di Cagliari, vittima di quello che, allo stato attuale, sembra essere un grave gesto intimidatorio". Durante la scorsa notte, infatti, alcune fioriere di plastica sono state date alle fiamme davanti ad alcuni portoni tra i quali quello della moschea proprio in via del Collegio.

"Un episodio infame e preoccupante, figlio di un clima d'odio che va diffondendosi, e non da oggi, in tutto il cosiddetto Occidente, con gli ultimi e più clamorosi esempi nell'Irlanda del Nord - spiegano gli organizzatori che hanno portato in piazza un centinaio di persone -. Sappiamo chi sono i mandanti e gli agitatori che mirano a dare agibilità politica a narrazioni apertamente razziste e immaginari intrisi di xenofobia, e sono pertanto responsabili degli atti di violenza che ne conseguono".

"Da parte nostra, vogliamo che sia chiara una cosa: continueremo a opporci con ogni mezzo necessario a ogni rigurgito razzista, fascista, segregazionista", concludono.