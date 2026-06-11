Un'altra giornata di fuoco in Sardegna, e di grande impegno per il Corpo Forestale, che ha provveduto a fronteggiare diversi incendi in diverse aree dell’Isola, con il supporto della flotta elicotteristica regionale e il coordinamento delle stazioni territoriali.

Il primo intervento ha riguardato il territorio di Settimo San Pietro, in località C. Parceddu. Per contenere le fiamme sono stati impiegati due elicotteri decollati dalle basi operative del Corpo Forestale di Villasalto e Pula. Sul posto il coordinamento delle operazioni di spegnimento è stato affidato al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) del GAUF di Cagliari.

Un secondo incendio si è sviluppato nelle campagne di Pauli Arbarei, in località Su Pauli. In questo caso è intervenuto un elicottero proveniente dalla base operativa di Fenosu, con coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Barumini.

Terzo intervento nel territorio di Donori, in località Monte Piscanali, dove è stato impiegato un elicottero della base di Villasalto. Le operazioni sono state coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Dolianova.

Un quarto rogo ha interessato il territorio di Siniscola, in località Oreo. È intervenuto un elicottero della base operativa di Anela, con coordinamento del D.O.S. della Stazione Forestale di Siniscola.

Un quinto incendio è stato segnalato nelle campagne di Las Plassas, in località Cuccuru Angionis. Sul posto è intervenuto un elicottero della base operativa di Fenosu, con direzione delle operazioni affidata al D.O.S. della Stazione Forestale di Barumini.