Incidente stradale durante la mattina di oggi, giovedì 11 giugno, sulla strada statale 200, tra Punta Tramontana e Lu Bagnu, dove un'auto e un camper si sono scontrati frontalmente causando il ferimento di tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un sorpasso pericoloso. Tra i feriti, una donna di 49 anni a bordo dell'auto ha perso conoscenza più volte ed è stata rianimata dagli operatori del 118 prima di essere trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari con gravi lesioni al torace e fratture multiple al bacino e agli arti.

I due turisti stranieri a bordo del camper, anch'essi feriti, sono stati portati al pronto soccorso di Sassari con codice giallo. Sul luogo dell'incidente hanno operato il personale del 118 insieme ai vigili del fuoco, ai Carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Valledoria e alla Stazione di Castelsardo.