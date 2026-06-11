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Incidente stradale, attorno alle ore 16:00 del pomeriggio di oggi, giovedì 11 giugno, sulla Strada Provinciale 90 all’altezza del nuovo depuratore, in direzione Santa Maria Coghinas, in cui sono state coinvolte quattro auto per motivi ancora in fase di accertamento,
All’interno di una delle auto vi era una famiglia con due minori, che per precauzione sono stati accompagnati al pronto soccorso con l’ ausilio dell’elicottero.
Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Sassari che hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza delle vetture e del posto, in modo che gli operatori sanitari potessero operare senza ostacoli.
Sul posto anche i Carabinieri di Castelsardo e di Valledoria, l'elisoccorso e il personale medico del 118.