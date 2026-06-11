"L'incontro di oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy rappresenta un passaggio positivo che consolida il percorso avviato per fare del Sulcis un polo all'avanguardia, a livello nazionale, nel recupero e nella valorizzazione delle materie prime critichi". Lo ha detto l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, al termine del vertice a Palazzo Piacentini, al quale ha preso parte anche il Ministro Adolfo Urso.

Durante la riunione, sono state discusse le attività in corso ed è stata ribadita l'effettiva collaborazione della Regione Sardegna insieme alle società partecipate regionali per avviare il trattamento dei rifiuti estrattivi, progetto strategico coinvolge il Mimit e il settore produttivo, tra cui Confindustria e le imprese interessate.

Questa iniziativa, come spiega Cani, rappresenta una nuova opportunità di sviluppo industriale e di innovazione per il territorio, "L'obiettivo condiviso è quello di trasformare una fase complessa per il Sulcis in un'occasione di rilancio, costruendo una filiera moderna e sostenibile dell'economia circolare, capace di generare investimenti, creare nuova occupazione qualificata e valorizzare competenze e risorse già presenti nel territorio, spiega l’assessore Cani.

"La Regione Sardegna - ha sottolineato nel suo intervento - continuerà a fare la propria parte, lavorando in stretta sinergia con il Governo nazionale, le amministrazioni locali, le imprese e tutti gli attori coinvolti, affinché gli impegni assunti si traducano rapidamente in interventi concreti e in nuove prospettive di crescita per il Sulcis e per l'intero sistema industriale regionale".