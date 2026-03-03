Nella tarda mattinata di domenica 1 marzo 2026, intorno alle 13:45, tre autobus del CTM di Cagliari regolarmente in servizio — un mezzo della linea 9 e due della linea 1 — hanno subito danni ai vetri durante il percorso nella zona del Cimitero di San Michele e in via Is Cornalias. I cristalli dei mezzi risultano danneggiati, mentre fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri e il personale a bordo.

L’Azienda ha subito allertato le Forze dell’Ordine, intervenute sul posto per avviare le indagini e verificare se i danni siano stati provocati dal lancio di sassi o da altri oggetti. CTM ha formalizzato la denuncia presso la Questura di Cagliari, mettendo a disposizione delle autorità tutte le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza e delle dashcam presenti a bordo dei mezzi.

Il presidente di CTM, Fabrizio Rodin, ha commentato: “Sono sollevato nell’apprendere che non vi siano stati feriti tra i passeggeri e il personale, questo resta comunque il fatto più importante. Ciò non toglie che quanto accaduto desta seria preoccupazione. Danneggiare mezzi del trasporto pubblico significa ledere un servizio essenziale per la comunità, realizzato con risorse collettive. Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per il pronto intervento.”