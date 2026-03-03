Uno schianto improvviso, nella luce incerta della sera, ha interrotto la quiete di viale Cristoforo Colombo, a Quartu Sant’Elena. Nella serata di ieri, poco prima delle 21, due veicoli – un’auto e uno scooter – sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari, con una squadra di pronto intervento partita dalla centrale operativa di viale Guglielmo Marconi. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e della carreggiata, operando per evitare ulteriori rischi alla circolazione in un’arteria particolarmente trafficata nelle ore serali.

Ad avere la peggio è stato il conducente del motoveicolo, rimasto ferito nell’impatto. Soccorso dal personale sanitario del servizio territoriale di emergenza, è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non sarebbero tali da destare preoccupazione e non risulterebbe in pericolo di vita.

Presenti anche le Forze dell’Ordine, che hanno eseguito i rilievi di legge e avviato gli accertamenti utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Resta ora da chiarire la sequenza degli eventi che ha portato allo scontro, mentre la circolazione è tornata progressivamente alla normalità dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.