Un peschereccio straniero è stato intercettato ieri dalla Guardia Costiera a circa 10 miglia a sud dell’Isola del Toro, intento a pescare nelle acque italiane senza autorizzazione.

L’operazione, condotta dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Antioco insieme ai colleghi di Portoscuso e coordinata dal 13° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Cagliari, ha portato al sequestro di circa 220 chilogrammi di gambero gobbetto.

Il comandante del peschereccio è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione della normativa nazionale sulle acque territoriali. La Guardia Costiera ha ribadito che le attività di controllo continueranno senza sosta, a tutela delle risorse ittiche e della legalità nelle acque italiane.