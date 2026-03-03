Un principio d’incendio ha richiesto l’intervento dei soccorsi nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 2 marzo, nell’area industriale di Macchiareddu, alle porte di Cagliari. Le fiamme si sono sviluppate all’interno di una cabina elettrica di media tensione situata nei pressi della seconda strada dell’agglomerato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della centrale operativa del Comando provinciale di Cagliari. Una squadra di pronto intervento, supportata da un’autobotte, ha lavorato per domare il rogo e scongiurare il rischio che potesse propagarsi alle strutture circostanti, in una zona ad alta concentrazione di insediamenti produttivi.

Determinante il coordinamento con i tecnici di Terna, che hanno provveduto a isolare la cabina dalla rete elettrica, consentendo ai pompieri di operare in condizioni di sicurezza e di completare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’impianto.

Non si registrano feriti. Restano in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e valutare eventuali danni all’infrastruttura.