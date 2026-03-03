Un controllo di routine si è trasformato in un intervento con denuncia nel cuore di Cagliari. Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, una pattuglia della polizia locale impegnata nel presidio del territorio ha notato in piazza Garibaldi due giovani che, alla vista degli agenti, avrebbero accelerato il passo per poi dividersi improvvisamente, imboccando direzioni opposte.

Un comportamento che ha insospettito gli operatori, i quali – a bordo del mezzo di servizio – hanno deciso di seguirli a distanza. Durante il breve inseguimento, uno dei due ragazzi si sarebbe disfatto con gesto furtivo di un giubbotto, abbandonandolo lungo il percorso. L’indumento è stato subito recuperato e, dagli accertamenti successivi, sarebbe risultato essere stato appena sottratto da un’attività commerciale di via Manno.

Il giovane, 19 anni, è stato immediatamente fermato. Non sarebbe stato in grado di fornire spiegazioni credibili sulla provenienza del capo di abbigliamento e, nel corso del controllo effettuato per verificare l’eventuale possesso di altra refurtiva, sarebbe stato trovato con una sostanza che le analisi hanno poi confermato essere hashish, per un peso complessivo di circa 22 grammi.

Privo di documenti al momento dell’identificazione, il ragazzo è stato accompagnato presso il gabinetto scientifico della Questura per il fotosegnalamento. Al termine delle procedure è stato denunciato per furto e per detenzione di sostanza stupefacente. Sia la droga che il giubbotto sono stati posti sotto sequestro.