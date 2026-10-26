Un 43enne è stato arrestato a Quartu Sant'Elena nel pomeriggio di ieri, domenica 25 ottobre 2026, con le pesantissime accuse di atti osceni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’intervento dei Carabinieri è scattato intorno alle 16, dopo una segnalazione giunta alla Centrale operativa. Il 43enne, in evidente stato di alterazione psicofisica, sarebbe stato notato mentre inseguiva due giovani all’interno di un cortile, compiendo atti osceni.

Poco dopo, l’uomo avrebbe fatto irruzione nei locali di un ristorante, dove avrebbe reiterato il comportamento molesto nei confronti di una donna, alla presenza della figlia minorenne.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo operativo e radiomobile (N.O.R.) di Quartu Sant’Elena, insieme ai militari della Stazione di Monserrato. I militari hanno intercettato il 43enne mentre tentava di allontanarsi, riuscendo a bloccarlo.

Durante le fasi del fermo, l’uomo avrebbe perso il controllo, scagliandosi contro i militari con calci e pugni. Avrebbe inoltre colpito violentemente la portiera e il finestrino dell’autovettura di servizio, provocando danni al mezzo.

Per il 43enne sono quindi scattate le manette.