Anche nel 2026 la Marina di Porto Cervo si conferma tra le eccellenze della portualità italiana. Per il quarto anno consecutivo, lo scalo gallurese ha ottenuto infatti il Blue Marina Awards nella categoria dedicata ai porti turistici a vocazione superyacht.

La Marina fa parte del Gruppo Smeralda Holding, società indirettamente controllata dalla Qatar Investment Authority (QIA), e rappresenta uno degli approdi più prestigiosi del Mediterraneo.

Il riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia conclusiva della quinta edizione dei Blue Marina Awards, iniziativa ideata e coordinata da Walter Vassallo, con la partnership istituzionale di Assonat-Confcommercio e il supporto tecnico del Rina – Registro Italiano Navale, ente terzo certificatore incaricato del processo di valutazione dei requisiti.

A ritirare il premio per la Marina di Porto Cervo è stato Davide Cerea, Cfo di Smeralda Holding e della stessa Marina, durante la cerimonia ospitata nella nuova Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni nazionali, delle autorità marittime e delle principali organizzazioni del settore.

Sono oltre 40 gli indicatori di performance, aggiornati annualmente, che analizzano diversi aspetti della gestione e dei servizi offerti, su cui si basa la valutazione della Marina di Porto Cervo. Tra i criteri considerati ci sono la sostenibilità ambientale, l'energia e il clima, l'innovazione e la digitalizzazione, il turismo e l'accoglienza, l'inclusività e l'accessibilità, oltre alla sicurezza e alla gestione del rischio.

Il quarto riconoscimento consecutivo conferma il posizionamento della Marina di Porto Cervo nel comparto della portualità turistica di alta gamma, in particolare nel segmento dedicato ai superyacht.

"Accogliamo con soddisfazione il riconoscimento Blue Marina Awards 2026, che valorizza il percorso della Marina di Porto Cervo nel coniugare qualità dell'accoglienza, sostenibilità, innovazione e sicurezza - commenta Mario Ferraro, Ceo di Smeralda Holding -. Per noi, l'eccellenza nell'ospitalità nautica si costruisce ogni giorno attraverso la professionalità delle persone e un'attenzione costante all'ambiente in cui operiamo".