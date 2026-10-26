Il tempo in Italia resterà stabile e soleggiato fino alla fine del mese di ottobre, ma non mancheranno forti escursioni termiche tra il giorno e la notte. Lo prevede Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, "La settimana che ci accompagnerà verso l'inizio di novembre sarà caratterizzata dal consolidamento di una struttura anticiclonica sul bacino del Mediterraneo - afferma -. Correnti più fresche dai quadranti nord-orientali, muovendosi lungo il bordo orientale dell'alta pressione, andranno a interessare parzialmente i settori adriatici del Centro e le regioni meridionali, favorendo una ventilazione moderata e qualche temporaneo annuvolamento".

Nelle ore notturne e al primo mattino minime si attesteranno su valori compresi tra 5°C e 8°C nelle pianure e vallate interne, dove non si esclude anche qualche nebbia. Durante le ore centrali del giorno, complice il sole, le massime supereranno i 16-17°C, con punte di 20°C sulle zone pianeggianti e vallive del Centro-Sud tirrenico.

Un quadro che potrebbe variare durante il prossimo weekend. Secondo le attuali previsioni "un nucleo d'aria più fredda in discesa da nord-est - conclude Brescia - entrerà con maggiore decisione sul territorio nazionale portando instabilità e qualche pioggia sul Centro-Sud".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di oggi, lunedì 26 ottobre

Cielo prevalentemente nuvoloso con progressiva riduzione della nuvolosità nella seconda parte della giornata.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: deboli o moderati in prevalenza da Nord-Ovest, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: molto mossi, mossi sul settore orientale.

Previsioni per la giornata di domani, martedì 27 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso al mattino per addensamenti di nubi basse, soleggiato nel pomeriggio. Foschie o locali banchi di nebbia al mattino nelle valli del settore settentrionale.

Temperature: in calo moderato, localmente sensibile nei valori minimi, stazionarie le massime.

Venti: calma o deboli variabili.

Mari: poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso in ulteriore scaduta.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di mercoledì e giovedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso con presenza di foschie o nebbie nottetempo e al primo mattino. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli variabili. I mari risulteranno poco mossi.