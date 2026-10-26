Si chiude in anticipo l'esperienza amministrativa del sindaco Pietro Pisu alla guida del Comune di Quartucciu. Venerdì 23 ottobre nove consiglieri comunali hanno rassegnato le dimissioni, determinando lo scioglimento del Consiglio e la fine anticipata del mandato, a circa sette mesi dalla scadenza naturale.

Le firme sono state apposte alle ore 10:30 nella sala Giunta. A lasciare sono stati quattro esponenti della maggioranza, Ninni Piludu, Alessandro Piras, Simone Santabarba e la vicesindaca Elisabetta Contini, insieme ai cinque consiglieri di opposizione Michela Vacca, Giovanni Meloni, Efisio Perra, Paola Cocco e Franco Paderi. Le dimissioni, protocollate subito dopo la firma, sono state dichiarate immediate e irrevocabili.

Pisu, eletto nel 2022 per il secondo mandato, è intervenuto nelle scorse ore con un messaggio rivolto ai cittadini, pubblicato sui social, nel quale ha ripercorso gli anni trascorsi alla guida del paese, espresso il proprio rammarico per l'interruzione anticipata dell'esperienza amministrativa e ringraziato chi gli è rimasto vicino.

"Care concittadine e cari concittadini, come saprete da venerdì non sono più il vostro sindaco. Una decisione anticipata, decretata da 4 componenti della maggioranza e 5 consiglieri di opposizione, ha interrotto la nostra consiliatura a soli sette mesi dalla sua conclusione naturale - ha scritto Pisu -. Ognuno è artefice delle proprie scelte, e io scelgo di non giudicarle, ma di concentrarmi su ciò che conta davvero: il mio grazie immenso a questa comunità".

"Sono stati nove anni e mezzo straordinari! Guidare Quartucciu è stato un onore immenso. Sono stati anni difficili e impegnativi, ripagati però dall'affetto autentico che mi avete dimostrato ogni giorno. Il rammarico più grande è non aver potuto completare gli ultimi 7 mesi di mandato, un periodo in cui avremmo potuto dare ancora tanto al nostro paese - ha scritto ancora Pietro Pisu -. Un grazie speciale va a tutti gli uffici e ai dipendenti comunali, una squadra eccezionale che ci ha accompagnato in questo percorso. E un grazie profondo lo devo ai consiglieri di maggioranza che mi sono rimasti vicini fino all'ultimo: Gino, Roberta, Carla, Cristian, Carlo, Maria Grazia e Walter. Più che alleati, veri amici. Proprio i miei compagni di viaggio mi hanno chiesto di proseguire questo progetto amministrativo e di ricandidarmi alle prossime elezioni comunali. Non posso sottrarmi a questa richiesta. Lo faccio con grande determinazione e servizio per la nostra Comunità e la voglia di portare a termine tutti i progetti che abbiamo in cantiere e quelli nuovi per costruire la Quartucciu del futuro. Avanti insieme con lo stesso amore e lo stesso impegno di sempre per il nostro paese!", conclude Pietro Pisu.

Una disponibilità che il sindaco uscente ha confermato pubblicamente: la volontà è quella di tornare a chiedere la fiducia dei cittadini per completare i progetti già avviati e lavorare a nuove iniziative per il futuro di Quartucciu.

Dopo le dimissioni dei nove consiglieri, il Comune potrebbe essere affidato a un commissario in attesa del ritorno alle urne, previsto con ogni probabilità nella prossima primavera. Si apre così una nuova fase per la vita amministrativa del paese, mentre Pisu guarda già alla prossima competizione elettorale.