Un giovane di 25 anni, residente nel quartiere Sant'Elia a Cagliari, è rimasto ferito al polpaccio, presumibilmente da un colpo di pistola. Il ragazzo è stato accompagnato all'ospedale Brotzu, dove ha ricevuto le cure necessarie, per poi essere dimesso.

L'episodio si è verificato nella notte, intorno alle 23, ma al momento non è stato possibile stabilire con precisione dove. A far scattare l'allarme sono stati i medici del Pronto soccorso del Brotzu che, dopo aver constatato la natura della ferita, hanno contattato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cagliari, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Sentito dagli investigatori, il 25enne non avrebbe rilasciato dichiarazioni sull'episodio. Le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica dei fatti e individuare il luogo in cui il giovane è stato ferito.