Sara Nicole Cancedda è stata confermata presidente di Seu - Sardi Emigrati Uniti, al termine del primo congresso dell'associazione, che si è svolto a Firenze dopo due giornate di lavori. L'assemblea ha approvato le tesi congressuali e proceduto all'elezione dell'organo amministrativo e dei probiviri.

"Si parte con una bellissima squadra - ha detto Cancedda - che riflette il nostro entusiasmo nel costruire un mondo contemporaneo e di guardare all'emigrazione sarda come una ricchezza: nell'organo amministrativo ci sono ben due under 35, ci sono sardi di prima e di seconda generazione, c'è l'esperienza e c'è l'entusiasmo di chi vuole guardare al futuro".

La presidente sarà affiancata nei prossimi tre anni da dirigenti in rappresentanza dei diversi territori. Dina Meloni, presidente del Circolo di Siena, è stata eletta anche vicepresidente di Seu. Fanno parte dell'organo amministrativo Barbara Burghesu, presidente del circolo di Vimodrone; Andrea Collacciani, presidente del circolo di Ostia, che con i suoi 33 anni è il presidente più giovane d'Italia; Alessandro Mannoni, presidente del circolo di Vicenza; Cristina Leone, presidente del circolo di Vercelli; e Mario Sechi, presidente del Circolo di Torino.

Per il Coordinamento donne è stata eletta coordinatrice nazionale Stefania Calledda, del circolo di Vicenza. Alla guida del coordinamento giovani ci sarà invece Gloria Sini, del circolo di Como.

Per il collegio dei probiviri sono stati eletti Titina Maccioni, del circolo di Pisa; Marinella Panceri, del circolo di Cesano Boscone; e Roberto Agus, del circolo di Belluno.

Definiti anche i coordinamenti delle quattro circoscrizioni: Enzo Meloni guiderà la circoscrizione centro nord, Giuseppe Orrù quella nord ovest, Saverio Ferdinando Vidili, del circolo di Mestre, quella nord est, mentre Sandra Capuzzi sarà alla guida della circoscrizione centro sud.