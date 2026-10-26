Matteo Salvini resta alla guida della Lega fino al 2030. Il segretario è stato rieletto per la quarta volta con 465 voti favorevoli, contro i 146 ottenuti dallo sfidante Garavaglia. Questo l'esito della due giorni del congresso straordinario del partito.

Durante un suo intervento prima della riconferma, Salvini aveva rivolto un messaggio chiaro ai delegati: "Se mi risceglierete come segretario porterò la posizione chiara della Lega in Cdm: non possiamo continuare a mandare soldi all'Ucraina".

Tra le novità emerse dal congresso anche il cambiamento del simbolo del partito. Il nuovo logo, nelle intenzioni del segretario, vuole rappresentare la continuità tra le diverse fasi della storia leghista. "Terrà insieme passato, presente e futuro", ha detto il segretario neoeletto.

Il simbolo presenta la scritta Lega in grande nella parte superiore, l'Alberto da Giussano al centro e, nella parte inferiore, la dicitura gialla "Italia federale".

Nel corso del congresso, Salvini ha rivendicato la scelta di separare la stampa dai delegati, accompagnandola con un duro commento: "Ho chiesto io di separare giornalisti e delegati, alcuni sono servi".

Campo largo, Schlein: "Ultimo miglio, faremo presto"

Sul fronte delle opposizioni, alla vigilia del tavolo dedicato al programma, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha spronato il campo largo a proseguire il lavoro per definire l'intesa. 'Ultimo miglio, faremo presto', ha dichiarato, in vista del confronto tra le forze della coalizione.