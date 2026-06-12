Carabinieri e polizia stanno collaborando attivamente per identificare i responsabili dell'attacco incendiario alla moschea di via del Collegio a Cagliari, avvenuto tra mercoledì e giovedì notte.

I militari dell'Arma della Compagnia di Cagliari e della Stazione di Stampace, insieme agli esperti del Ros specializzati in terrorismo, si stanno concentrando sull'analisi dell'attentato e sulle sue eventuali connessioni. Le indagini includono il recupero di possibili registrazioni delle telecamere di sicurezza nell'area circostante per ricostruire i dettagli dell'incendio.

Gli investigatori della Digos della Questura di Cagliari sono impegnati a comprendere le motivazioni dietro questo atto che ha scosso la comunità locale, cercando di determinare se sia stato un gesto isolato o se vi sia un piano più articolato dietro l'incendio.

Al momento, non ci sono sviluppi significativi sul fronte investigativo, sebbene sia confermato che qualcuno abbia versato liquido infiammabile sulle fioriere davanti alla moschea, con conseguente propagazione delle fiamme agli ingressi di due abitazioni vicine. Grazie alla pronta reazione dei residenti, l'espansione dell'incendio è stata evitata.