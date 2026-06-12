Giornata intensa quella di oggi, venerdì 12 giugno 2026, per i Vigili del Fuoco di Cagliari, impegnati dalle ore 11:00 a spegnere un incendio di masserizie sviluppatosi nell’area adiacente alla Strada Statale 387, tra i territori di Selargius e Settimo San Pietro, nei pressi della strada comunale Su Padru.

Il rogo ha interessato rottami, rifiuti e vecchi elettrodomestici presenti nell’area limitrofa a un insediamento. Sul posto sono intervenute due squadre di pronto intervento, che hanno circoscritto e spento le fiamme, avviando successivamente le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Durante le operazioni sono stati rinvenuti alcuni contenitori di GPL tra le masserizie coinvolte dall’incendio: gli operatori li hanno individuati e messi in sicurezza, evitando ulteriori rischi.

Grazie all’intervento tempestivo, è stata scongiurata la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Sul posto hanno operato anche squadre del volontariato di Protezione Civile e dell’antincendio regionale, impegnate nello spegnimento dell’incendio di interfaccia, dove il vento aveva favorito la diffusione delle fiamme verso le sterpaglie e i terreni adiacenti.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte e feriti.