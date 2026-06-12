Il prossimo fine settimana si preannuncia soleggiato e particolarmente caldo, con l'arrivo dell'alta pressione che garantirà un prolungato periodo di stabilità in tutta l'Italia. A confermarlo è il meteorologo Mattia Gussoni di iLMeteo.it.

"A partire da oggi - afferma - assisteremo a un netto miglioramento del tempo su tutto il territorio nazionale. Il sole tornerà a splendere, accompagnato da un primo vero rialzo termico: da Nord a Sud, i termometri supereranno facilmente la soglia dei 28-30°C".

Durante il fine settimana, l'anticiclone sub tropicale porterà in Italia masse d'aria calda. Tra sabato 13 e domenica 14, le temperature aumenteranno significativamente: nel Nord si potranno raggiungere i 34°C nelle pianure, mentre nel Centro-Sud e in Sicilia e Sardegna si toccheranno i 32-33°C.

"Questo fine settimana - sottolinea Gussoni - farà da apripista a un periodo spiccatamente stabile che ci accompagnerà per tutta la prossima settimana, salvo locali temporali al Nord Est in avvio di settimana, quando toccheremo il clou di questa prima ondata di caldo". Questo assetto comporterà un deciso aumento delle temperature, con punte massime oltre i 34-35°C specie sulle pianure del Nord, al Centro-Sud e in Sardegna e Sicilia.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata

Cielo generalmente sereno.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: mossi sul settore occidentale, poco mossi su quello orientale.

Previsioni per sabato 13 giugno 2026

Cielo generalmente sereno.

Temperature: da lieve a moderato aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: mossi sui settori occidentali in graduale attenuazione, poco mossi altrove.

Previsioni per domenica 14 giugno 2026

Cielo generalmente sereno con possibile aumento della nuvolosità alta dalla serata.

Temperature: in lieve aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: generalmente poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

La mattinata di lunedì sarà caratterizzata da cielo irregolarmente nuvoloso; dalla serata e per tutto il giorno seguente si prevede invece cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature rimarranno a pressoché stazionarie in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza e i mari saranno poco mossi ovunque.