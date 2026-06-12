Una giornata di solidarietà e vicinanza quella che si è svolta presso l’ospedale CTO di Iglesias, con gli allievi della Scuola Carabinieri che sono stati protagonisti di un’iniziativa dal grande valore umano che unisce senso civico e attenzione verso chi vive momenti di fragilità.

Tra emozione e gratitudine i giovani allievi hanno donato sei sedie a rotelle che andranno a supportare l’attività quotidiana della struttura ospedaliera, contribuendo a migliorare l’assistenza e il comfort dei pazienti.

Si tratta dell'ennesima vicenda che testimonia la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri al territorio e alla comunità del Sulcis Iglesiente, confermando come i valori di servizio, altruismo e attenzione alle persone possano tradursi in azioni tangibili.

La donazione è stata accolta con grande gioia e riconoscenza dal personale sanitario e dalla direzione della struttura, che hanno espresso il proprio ringraziamento agli allievi per l’importante iniziativa, "Un gesto prezioso che va oltre il semplice contributo materiale - sottolineano dall’ospedale - perché rappresenta un segnale di sensibilità e partecipazione verso chi ogni giorno affronta percorsi di cura e riabilitazione".

Un esempio di generosità che dimostra come piccoli gesti apparentemente semplici possano fare la differenza e rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, portando un messaggio di speranza e vicinanza a chi ne ha più bisogno.