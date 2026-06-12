Oggi, venerdì 12 giugno, la comunità di Sardara ha salutato con onore il Maresciallo Ordinario Antonio Francesco Palmas, che va in pensione concludendo una carriera di quarant'anni nei Carabinieri. Originario di Villanova Truschedu, il Maresciallo Palmas ha iniziato il suo percorso militare nel 1986 e ha mostrato dedizione assoluta e vicinanza ai cittadini durante tutto il suo servizio.

Dopo la formazione alla Scuola Allievi di Benevento, ha prestato servizio in varie località italiane prima di tornare in Sardegna al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ottana. Grazie alla sua professionalità, è stato promosso e ha guidato con equilibrio la Stazione di Sardara come Comandante in sede vacante.

L'Amministrazione Comunale di Sardara ha espresso gratitudine verso il Maresciallo Palmas tramite una lettera di ringraziamento e durante la prossima seduta della Giunta Comunale gli sarà consegnata una pergamena commemorativa. Anche i vertici dell'Arma dei Carabinieri hanno riconosciuto il suo operato: il Generale di Brigata Luigi Grasso ha elogiato il suo percorso professionale durante un saluto ufficiale presso la Compagnia di Villacidro.

Da domani, il Maresciallo Palmas potrà dedicarsi completamente alla sua famiglia, mantenendo però intatto il legame con l'Arma, considerando che uno dei suoi figli segue le sue orme come Carabiniere a Roma. Questa tradizione familiare di fedeltà e servizio allo Stato continua con orgoglio nelle nuove generazioni.