Dopo un'indagine rapida e accurata, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni Suergiu, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno denunciato un uomo, sospettato del reato di ricettazione.

Tutto è cominciato con il furto avvenuto alcuni giorni fa presso un istituto scolastico, dove erano stati rubati diversi computer, inclusi uno per ipovedenti, un videoproiettore e altro materiale didattico e musicale, per un valore complessivo di alcune migliaia di euro. Grazie alle indagini condotte dai militari e alle immagini delle telecamere di sorveglianza della città, i sospetti sono caduti su un uomo di 40 anni residente nell'hinterland, e già noto alle forze dell'ordine.

Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato parte della merce rubata, che è stata prontamente restituita all'istituto scolastico, permettendo così di riprendere regolarmente le attività didattiche per gli studenti. L'uomo è stato segnalato all'Autorità Giudiziaria per valutare la sua eventuale responsabilità penale.