Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Stintino con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita nel corso della scorsa settimana durante un servizio serale di controllo del territorio predisposto dai militari dell’Arma per attività di prevenzione e repressione dei reati.

Secondo quanto riferito, i carabinieri hanno notato il soggetto mentre mostrava un comportamento giudicato sospetto e un evidente stato di agitazione alla vista della pattuglia. Gli accertamenti sono quindi proseguiti con una perquisizione personale, poi estesa anche all’abitazione dell’uomo, anche alla luce dei precedenti di polizia a suo carico.

Le verifiche hanno consentito di sequestrare 44 pasticche di ecstasy, 3,72 grammi di cocaina e tre flaconi di metadone.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza dell’Arma, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, in attesa dell’udienza di convalida. Successivamente il giudice ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora.

Resta valida la presunzione di innocenza: eventuali responsabilità saranno accertate solo con una sentenza definitiva.