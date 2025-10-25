PHOTO
È stato arrestato questa mattina a San Vito un uomo di 57 anni, operaio residente in paese e già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo dovrà scontare una pena di due anni di reclusione per una rapina commessa nel luglio del 2012 proprio a San Vito.
I Carabinieri della Stazione locale, dopo averlo rintracciato, lo hanno tratto in arresto e accompagnato nella sua abitazione, dove sconterà la pena in regime di detenzione domiciliare, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.