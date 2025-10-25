È morta all'età di 107 anni Antonia Fulghesu, la nonnina di Laconi e tra le donne più anziane della Sardegna.

In un post sui social il consigliere regionale Giuseppe Frau ricorda: "nei miei lunghi anni come medico a Laconi, al fianco della dottoressa Sebastiana Floris, signora Antonia era diventata un punto di riferimento, un esempio non solo per la sua longevità, ma perché esprimeva tutti i giorni quella forza di carattere ed empatia spontanea che solo le donne sarde sanno trasmettere".

"Era sempre piacevole, nelle mie visite domiciliari da lei, ascoltarla nel racconto di una lunghissima vita di gioie e di dolori, ma sempre con la grinta, la tenacia di aver superato le difficoltà e di guardare al futuro; i suoi saggi consigli ed il pensiero sempre rivolto ai cari figli e figlie, ai carissimi nipoti, alle nuove generazioni e a tutta la comunità. La voglio ricordare così, con grandissimo affetto", conclude Frau.