Quest'estate, il Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari ritorna sulle spiagge per promuovere la cultura ambientale e sensibilizzare sia adulti che bambini alla tutela dell'importante ecosistema marino. Le attività avranno luogo a partire dal prossimo 7 agosto sulle spiagge del territorio comunale insignite della Bandiera Blu 2025 dalla Fee (Foundation for Environmental Education), un riconoscimento che premia gli sforzi verso la sostenibilità e la qualità ambientale.

Le educatrici del Ceas organizzeranno un gazebo informativo dalle 9:00 alle 13:00 in tre date: il 7 agosto a Platamona, il 21 agosto a Porto Palmas e il 28 agosto a Porto Ferro. Durante queste giornate, sarà possibile ricevere materiale informativo sulla Bandiera Blu, partecipare a laboratori creativi e attività ludiche pensate per coinvolgere in modo divertente e stimolante bambini, ragazzi e adulti.

I temi trattati saranno attuali e diversificati: si parlerà del mare e dei suoi abitanti, della posidonia oceanica e del suo ruolo cruciale nell'equilibrio dell'ecosistema marino. Si porgerà anche attenzione all'inquinamento, in particolare alla diffusa presenza di microplastiche e rifiuti in mare. Sarà dato spazio alla sicurezza in acqua e alla prevenzione degli incendi, grazie ai materiali informativi del progetto regionale "Cambiamenti climatici e Rischio incendi - Emergenza Vs Prevenzione", sviluppato dal Ceas Lago Baratz l'anno precedente.

Inoltre, a Platamona si discuterà dell'Accordo Pelagos, che ha stabilito il Santuario per i mammiferi marini nel Mediterraneo. Il Comune di Sassari ha aderito a questo accordo nel 2016, con l'intento di proteggere i cetacei e il loro habitat dagli impatti negativi delle attività umane. Le attività saranno condotte dalle educatrici di Alea Ricerca&Ambiente e Sardinia Nature, gestori del Ceas Lago Baratz, che accompagneranno i partecipanti in un viaggio alla scoperta del mare e della sua straordinaria biodiversità con passione e competenza.