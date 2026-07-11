La Protezione Civile regionale ha confermato il livello di pericolosità “Alto” per il rischio incendi nella zona di Cagliari nella giornata di domani, domenica 12 luglio 2026.

Il nuovo bollettino ha classificato il rischio con il codice colore “Arancione”. Secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, le condizioni previste sono tali che, in caso di innesco, l’incendio potrebbe raggiungere dimensioni difficili da contrastare anche con un intervento tempestivo e con il supporto delle forze ordinarie potenziate.

In presenza di scenari particolarmente critici potrebbe rendersi necessario anche il ricorso alla flotta aerea statale per le operazioni di spegnimento.

Oggi, sabato 11 luglio, la macchina antincendio della Sardegna è stata impegnata a fronteggiare quattro roghi nell'Oristanese.