Marcello Manca si riconferma sul tetto del mondo, conquistando per la seconda volta il titolo iridato nella Free Boxe. In questa disciplina, che declina la boxe classica in una forma più libera introducendo colpi misti e aumentando notevolmente il livello di rischio, l'atleta ha mostrato ancora una volta il suo valore.

Per Manca, la Free Boxe rappresenta un'evoluzione naturale: una disciplina in cui ha saputo applicare la solida tecnica e le qualità apprese dal pugilato tradizionale, arricchendole con tecniche spettacolari e dinamiche come pugni saltati, girati, pugni a martello e gomitate, assaporando anche l'ebbrezza di combattere scalzo sul ring e, come avvenuto nel match combattuto di recente proprio ad Alghero, con guanti da quattro once.

Un successo ottenuto grazie alla sua determinazione e al lavoro del suo angolo, guidato dai maestri Maurizio Muretti e Raffaele Lai, sostenuto dal calore del Training Sparta e dall'affetto dei suoi concittadini e di tutta l'isola.

L'atleta, figura chiave per la rinascita del movimento pugilistico ad Alghero e già insignito nel settembre 2024 dell'onorificenza al "Merito Sportivo" dal sindaco Raimondo Cacciotto, si conferma un motivo di grande orgoglio per la sua città e per tutto lo sport sardo.

Presto l'atleta sarà a Roma, nella Capitale, per ricevere un importante riconoscimento sportivo alla carriera.