Due incendi stanno attualmente impegnando il Corpo Forestale in Sardegna, con squadre e mezzi aerei al lavoro nei territori di Padru e Pimentel per contenere le fiamme e limitarne la propagazione.

Il primo rogo si è sviluppato nell'agro del Comune di Padru, in località Luriddu, dove è stato disposto un massiccio intervento aereo. Nelle operazioni sono impegnati gli elicotteri Super Puma delle basi operative di Alà dei Sardi e Fenosu, un elicottero della base di Limbara, uno da quella di Farcana e due Canadair decollati da Olbia. A coordinare le attività di spegnimento è il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Padru.

Un secondo incendio interessa invece l'agro del Comune di Pimentel, in località Solaris. In questo caso il Corpo Forestale è intervenuto con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto. Le operazioni sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento della Stazione Forestale di Senorbì.

Le attività di spegnimento sono tuttora in corso, con uomini e mezzi impegnati nel tentativo di circoscrivere i due fronti di fuoco. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull'estensione degli incendi o sugli eventuali danni.