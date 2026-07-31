Cagliari compie un nuovo passo verso la candidatura a sede dei Campionati Europei di calcio del 2032. Dopo il via libera del Consiglio comunale, che nella giornata di giovedì 30 luglio ha approvato il riconoscimento del pubblico interesse per il progetto del nuovo stadio, il sindaco Massimo Zedda ha trasmesso questa mattina la candidatura ufficiale della città e dell'impianto.

La documentazione, predisposta in risposta alla richiesta avanzata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) con una nota ufficiale dell'8 giugno, è stata inviata al presidente Giovanni Malagò, dando così avvio all'iter che potrebbe consentire a Cagliari di entrare tra le sedi dell'Europeo del 2032.

Con l'importante obiettivo di riportare il calcio internazionale nel capoluogo isolano, adesso bisognerà attendere la risposta della Federazione, che valuterà lo stato dei lavori e il progetto legato al nuovo stadio, e in caso di idoneità si potrebbero aprire le porte del "Gigi Riva" alla Nazionale.