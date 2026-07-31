Altra giornata di fuoco in Sardegna dove, oltre agli incendi a Padru e Pimentel, il Corpo Forestale è stato impegnato a spegnere un comune nel Comune di Alghero, in località C. Filibertu, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa. Il D.O.S. della Stazione Forestale di Alghero sta coordinando le operazioni sul campo.

In aggiunta all'elicottero proveniente da Bosa, un altro elicottero da Anela si sta unendo alle operazioni di spegnimento sull'incendio ad Alghero. Previsto anche l'arrivo del Super Puma di Fenosu per contribuire agli sforzi di lotta contro le fiamme.