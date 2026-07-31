Tragedia a Verona nella mattinata di oggi dove una donna ultraottantenne è stata trovata senza vita nella sua abitazione nel quartiere di Borgo Venezia. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'anziana sarebbe stata uccisa a coltellate dal figlio, un uomo di 52 anni.

L'uomo, che viveva con la madre, è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove si trova in attesa dell'arrivo del pubblico ministero. Nell'appartamento sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile e gli specialisti della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Stando alle informazioni emerse finora, la vittima era affetta da una malattia degenerativa. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver udito urla provenire dall'abitazione poco prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Giunti sul posto, gli agenti hanno immediatamente preso in consegna il 52enne, sul quale si concentrano gli accertamenti investigativi.