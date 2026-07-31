La vita, l’opera e l’universo creativo di Maria Lai saranno al centro della serata in programma oggi, venerdì 31 luglio, all’Anfiteatro Caritas di Tortolì, nell’ambito della dodicesima edizione della Pastorale del Turismo.

“Il ritmo delle onde. Il sogno di Maria Lai” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagoniste Chiara Caselli, Amanda Sandrelli ed Eva Bruno, impegnate in un racconto dedicato a una delle figure più importanti e originali dell’arte contemporanea italiana.

Un omaggio all’artista di Ulassai, capace di intrecciare nella propria opera memoria, comunità, paesaggio e tradizioni della Sardegna, trasformandoli in un linguaggio universale, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

La serata accompagnerà il pubblico dentro il mondo poetico e visionario di Maria Lai, ripercorrendone il cammino umano e artistico e restituendo la forza di un’opera nata dal dialogo con la propria terra, con le storie tramandate e con i legami tra le persone.

L’appuntamento di Tortolì rappresenta la terza tappa della nuova edizione della Pastorale del Turismo, ideata e organizzata dalle diocesi di Lanusei e Nuoro. La manifestazione ha già proposto incontri dedicati alla musica, alla memoria e alla capacità di inseguire i propri sogni, prima all’Anfiteatro Caritas e poi nell’Area Fraterna di La Caletta, a Siniscola.

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Largo ai sognatori”, un invito a custodire la speranza e a continuare a credere anche in ciò che ancora non si riesce a vedere.

Dopo i primi tre appuntamenti, il cartellone proseguirà per quasi tutto il mese di agosto e fino al 9 settembre, portando tra Tortolì e La Caletta artisti, musicisti, protagonisti della cultura e testimoni del nostro tempo.

L’ingresso alla serata è libero. Chi non potrà essere presente potrà seguire l’appuntamento in diretta su Sardegna Live, attraverso il sito sardegnalive.net e i canali YouTube e Facebook della testata.